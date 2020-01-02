https://static.news.ru/photo/254b8fcc-2d42-11ea-be40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость патента на право работы на территории столицы России для иностранных граждан в 2020 году выросла на 7%.

Об этом сообщает «Интерфакс». Поправку в городское налоговое законодательство внесла Мосгордума. Теперь мигранты должны будут заплатить за документ 5350 рублей в месяц против 5000 рублей в 2019 году. В 2018 году патент стоил 4500 рублей.

Согласно оценке департамента экономической политики и развития Москвы, бюджетные поступления в виде НДФЛ за патенты на работу для иностранцев в 2019 году достигли 18 млрд рублей. К декабрю документ получили около 427 тысяч человек.

Как передавал NEWS.ru, 28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Таджикистаном, подразумевающего набор граждан республики на временную работу в РФ.