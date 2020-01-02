Стоимость патента на право работы на территории столицы России для иностранных граждан в 2020 году выросла на 7%.
Об этом
Согласно оценке департамента экономической политики и развития Москвы, бюджетные поступления в виде НДФЛ за патенты на работу для иностранцев в 2019 году достигли 18 млрд рублей. К декабрю документ получили около 427 тысяч человек.
Как передавал NEWS.ru, 28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Таджикистаном, подразумевающего набор граждан республики на временную работу в РФ.
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