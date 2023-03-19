Стипендию аспирантам резко увеличат ТАСС: Минобрнауки хочет повысить стипендии аспирантам в 11 раз на фоне реформы образования

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Минобрнауки РФ в связи с переходом к новой модели аспирантуры планирует повысить размер стипендий президента РФ для аспирантов до 50 тысяч рублей в месяц, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что в настоящий момент аспиранты получают стипендии в размере 4,5 тысяч рублей в месяц. Увеличенную стипендию в 14 тысяч рублей получают обучающиеся по приоритетным направлениям, то есть в интересах обороны и безопасности государства.

Минобрнауки в связи с переходом к новой модели аспирантуры работает над повышением размера стипендий президента РФ для аспирантов до 50 тысяч рублей в месяц, — сказано в публикации.

В министерстве добавили, что будут учреждены 50 студенческих и 30 аспирантских стипендий за достижения в области электроники имени советского и российского физика Камиля Валиева, по которым положена выплата в размере 50 и 75 тысяч рублей.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская ранее рассказала, что в России с февраля вырос размер декретных выплат. Эксперт уточнила, что минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года увеличилось с 7677,8 рубля до 8630 рублей. По ее словам, сумму сертификата материнского капитала на первого ребенка увеличили на 65 тысяч рублей, до 589,5 тысячи рублей.