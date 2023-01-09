В России рассказали, кому увеличат социальные выплаты с 1 февраля Эксперт Лебединская: в России в 2023 году вырастет размер маткапитала и декретных выплат

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Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала агентству ПРАЙМ, что в России с февраля вырастет размер декретных выплат, а также маткапитала и выплат по уходу за ребенком. Эксперт добавила, что минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года увеличится с 7677,8 рублей до 8630 рублей. По ее словам, сумму сертификата материнского капитала на первого ребенка увеличат на 65 тысяч рублей до 589,5 тысячи рублей.

Повышение МРОТ в 2023 году приведет к увеличению и размера государственных выплат и пособий, размер которых привязан к нему. Это касается маткапитала, выплат по уходу за ребенком и декретных, — сказала Лебединская.

Он отметила, что общая сумма выплаты по материнскому капиталу за второго ребенка достигнет отметки в 779 тысяч рублей.

Финансист Равиль Ахмадеев ранее рассказал, что у пенсионеров в России есть льготы по налогам на доход и имущество. Эксперт указал на то, что пенсионеры могут быть полностью освобождены от уплаты некоторых налогов. Он при этом уточнил, что освобождаются достигшие пенсионного возраста граждане от налога на имущество лишь в адрес одного объекта недвижимости. Он также уточнил, что льгота по налогу на земельный участок действует лишь при условии, что площадь объекта имущества не превышает шести соток.