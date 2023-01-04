Названы налоги, от которых освобождены пенсионеры Финансист Ахмадеев: у российских пенсионеров есть льготы по налогам на доход и имущество

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Финансист Равиль Ахмадеев рассказал агентству ПРАЙМ, что у пенсионеров в России есть льготы по налогам на доход и имущество. Эксперт указал на то, что пенсионеры могут быть полностью освобождены от уплаты некоторых налогов. Он при этом уточнил, что освобождаются достигшие пенсионного возраста граждане от налога на имущество лишь в адрес одного объекта недвижимости.

По налогу на доходы физлиц для всех пенсионеров освобождены от налогообложения государственные пенсии. В отношении имущественных налогов пенсионеры имеют право на получение льгот по налогу на имущество, транспортному и земельного налогу, — рассказал Ахмадеев.

Он также уточнил, что льгота по налогу на земельный участок действует лишь при условии, что площадь объекта имущества не превышает шести соток.

Ранее замглавы Минтруда Андрей Пудов заявил, что страховые пенсии неработающих пенсионеров в России с 1 января повысили на 4,8%, средний размер выплат увеличится до 21 864 рублей. Год назад пенсии также проиндексировали на 8,6%, таким образом, прирост к уровню прошлого года составит 19,5%, что выше уровня инфляции. Он добавил, что индексация с 1 июня 2023 года позволит увеличить пенсии неработающих пенсионеров на 2,6% выше инфляции.