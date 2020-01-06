https://static.news.ru/photo/b89561a8-3144-11ea-aafb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стилист-имиджмейкер Анна Эрнандес-Ранера рассказала, что в январе можно купить одежду по самым низким ценам, поэтому всем модникам и любителям скидок стоит заглянуть в магазины, чтобы собрать базовый гардероб по приемлемой цене.

На любой шопинг лучше всего отправляться со списком покупок. Но прежде чем вы его составите, проведите ревизию в собственном шкафу, посмотрите, каких именно вещей вам не хватает или, наоборот, слишком много, какие требуют срочной замены, — советует эксперт.

По её словам, девушки должны обратить внимание на водолазки светлых оттенков. Воротник, примыкающий к шее, освежит лицо. Кроме того, такая вещь будет хорошо смотреться с юбками и джинсами.

Джинсы нужно брать только с завышенной талией. Такая посадка будет визуально удлинять ноги. А из верхней одежды предпочтение лучше отдать классическому пальто, передаёт АиФ.

Ранее NEWS.ru писал, что дизайнер украшений Влад Торохов оценил драгоценности экс-балерины Анастасии Волочковой и начинающей певицы Ольги Бузовой. По его словам, несмотря на частые упрёки в отсутствии вкуса, бывшая балерина носит очень дорогие украшения. При этом телеведущую и певицу Ольгу Бузову дизайнер заподозрил в ношении поддельных украшений, стоимость которых не превышает 5 тыс. рублей.