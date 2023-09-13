Стилист рассказал о последствиях самостоятельной стрижки на дому Стилист Нагорский посоветовал не стричься самостоятельно в домашних условиях

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Если человек желает стричься дома сам, он полностью берет на себя ответственность за результат и последствия, заявил в беседе с «Газетой.Ru» стилист Алексей Нагорский. Он высказал мнение, что самостоятельная стрижка в домашних условиях не может сравниться с работой профессионала.

Дома стричься можно, но последствия вы разгребаете сами. А еще можно самостоятельно лечить зубы, проводить операции дома. Все, что делают специалисты, учатся этому годами. <...> Вряд ли у вас получится сделать так же хорошо, как делает профессионал. По моему комментарию понятно, что лучше дома вообще не стричься, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что специалисты стригут не бытовыми и не маникюрными ножницами, а специальными дорогостоящими инструментами, что имеет большое значение для результата. Стилист также предупредил, что последствия домашней самостоятельной стрижки, окрашивания и других процедур бывает очень трудно исправить.

Большинство подобных домашних манипуляций потом очень сложно выводить во что-то нормальное. <...> Женщины начинают смешивать яичный желток с хреном, с горчицей и мазать это на голову. Потом приходят с сожженными волосами, сожженной кожей головы. Что угодно можно сделать дома, если вы не задумываетесь о последствиях, — рассказал Нагорский.

Ранее стилист Эльвира Янковская посоветовала выбирать одежду классического кроя, чтобы выглядеть дорого в стиле old money. Она уточнила, что классические вещи всегда будут смотреться роскошно, но при этом невычурно.