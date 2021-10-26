Незабытое старое: что стоит за новыми правилами регистрации в мессенджерах

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новые правила идентификации пользователей интернет-мессенджеров. Они вступят в силу с марта 2022 года и заменят требования, принятые в 2018 году. Пользователи по-прежнему будут обязаны привязывать номер телефона к своему аккаунту, сервисы должны будут запрашивать данные абонентов у мобильных операторов, а последние — отвечать не более чем через 20 минут. Эксперты утверждают, что сейчас нормы не работают, однако если правила будут соблюдаться, у некоторых зарубежных сервисов в России могут начаться проблемы. Кроме того, операторам в теории может грозить уголовная ответственность за передачу сведений о российских пользователях иностранным компаниям.

Эхо «пакета Яровой»

Постановление правительства вводит правила идентификации, которые будут действовать с марта 2022-го по март 2028 года, и является продолжением постановления от 27 октября 2018 года, которым вводились похожие правила. По ним ответственность за проверку информации о корректности номера клиента легла на администраторов мессенджера. При регистрации нового пользователя они обязаны запрашивать сведения об абоненте у оператора связи, выпустившего сим-карту, а оператор должен провести идентификацию и ответить в течение 20 минут. Только если привязка сим-карты к личным данным человека подтверждается, абонент сможет продолжить авторизацию в мессенджере.

Организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями обязан не допускать передачу электронных сообщений пользователям сервиса обмена мгновенными сообщениями без прохождения процедуры идентификации, — говорится в правилах 2018 и 2021 годов.

И правила 2018 года, и их обновлённый вариант принимались как дополнение к так называемому пакету Яровой. Он гласит, что организатор распространения информации, каковыми являются и мессенджеры, входящие в соответствующий реестр Роскомнадзора, обязан при передаче электронных сообщений предоставлять «в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности» информацию, необходимую для декодирования этих сообщений.

Как пояснил NEWS.ru юрист Станислав Селезнёв, новые правила содержательно не отличаются от действующих с 2018 года. Только до сих пор нормы не работали, как было задумано.

Важно понимать, что обязанность мессенджеров идентифицировать пользователей по телефонам и обязанность операторов связи сохранять идентификаторы в мессенджерах ранее не интересовала власти. Между тем не приходилось слышать ни о заключении соглашений между операторами связи и мессенджерами, ни о фактическом сохранении операторами связи сведений об идентификаторах (ID или логинах) своих абонентов в мессенджерах и социальных сетях. Другими словами, правила существуют уже три года, но об их фактическом исполнении ранее слышать не приходилось. Станислав Селезнёв адвокат, старший партнёр проекта «Сетевые свободы» адвокат, старший партнёр проекта «Сетевые свободы»

По его мнению, правила для мессенджеров, устарели ещё в 2018 году, поскольку первое постановление «не содержит регулирования для иностранных номеров и выводит из правового поля массу сервисов, которым не требуется телефон для идентификации».

Спящая норма

Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в интервью NEWS.ru подтвердил, что постановление правительства № 1801 «переутверждает правила идентификации пользователей мессенджеров, а постановление 2018 года признаётся утратившим силу».

Водимые им правила за исключением ряда формулировок повторяют прежние правила, и это не что-то новое. Вы знаете, что мессенджеры становятся ресурсами для спам-рассылок, для противоправных действий, и процедура идентификации, которая вступила в силу в мае 2019 года, нацелена на то, чтобы повлиять на снижение негативных последствий, связанных с мессенджерами. Тут важно то, чтобы это постановление реально работало и мессенджеры взаимодействовали с сотовыми операторами в рамках прописанной процедуры. Я надеюсь, что это случится в самом ближайшем будущем. Антон Горелкин депутат Госдумы депутат Госдумы

Автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин также пишет , что «закон и принятые подзаконные акты об обязательной регистрации в мессенджерах по номеру телефона не работают с мая 2019 года». Правила должны применяться исключительно к иностранным мессенджерам, но такие «не исполненные законы/постановления опасны внезапными пробуждениями», считает он. Это обстоятельство, как указывает Кулин, следует учесть, например, китайскому мобильному сервису Wechat, который находится в реестре ОРИ и «обязан вроде как идентифицировать пользователей по этой схеме».

С ним согласен исполнительный директор Общества защиты Интернета и автор Telegram-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарёв. Эксперт уверен, что все предыдущие постановления правительства и законы, регламентирующие данную сферу, не работали «и нет основания предполагать, что заработают в этот раз».

Если постановление № 1801 начнёт применять российский разработчик мессенджеров, то он себе копает ямку в расходах: кто-то же должен програмировать-менеджерить, не так ли? Операторы связи также не станут давать интерфейсы мессенджерам бесплатно. Не хочу считать чужие деньги, но идентификация пользователей в Wi-Fi сетях привела к тому, что рынок adv-network умер, так и не родившись. Для мессенджера, который имплементирует постановление № 1801 и публично об этом заявит, это будет началом конца. Сам факт того, что мессенджер знает паспорт юзера, «идентификацию пользователя путём достоверного установления сведений об абонентском номере» и может сопоставить в поиске конкретное ФИО и сообщение, уже означает, что переписка по такому мессенджеру — опасна. В принципе. Даже если мессенджер мамой клянётся в сквозном шифровании. Если есть возможность идентификации автора сообщений — сразу удаляйте это. То есть тут ещё и доходная часть падает (совсем как в Wi-Fi). Михаил Климарёв исполнительный директор Общества защиты Интернета исполнительный директор Общества защиты Интернета

К тому же эксперт не исключает, что если оператор связи будет передавать сведения о своих абонентах иностранному мессенджеру, то «сотрудников оператора, которые подписали, внедрили и исполнили соответствующий договор, можно смело сажать в тюрьму» либо по ст. 276 УК РФ (шпионаж), либо по ст. 283 (разглашение государственной тайны).

Я буду первый, кто напишет заяву в Роскомнадзор, прокуратуру, ФСБ и «Спортлото» на оператора, который начнёт передавать паспортные данные WhatsApp, — пообещал Климарёв.

Другие ограничители

Говоря о возможности блокировки иностранных интернет-сервисов, которые отказываются соблюдать правила и идентифицировать пользователей по их номерам телефона у мобильных операторов, юрист Станислав Селезнёв пояснил NEWS.ru, что на этот счёт есть другая норма. Он пояснил, что сегодня в законодательстве «существует непрозрачная процедура отнесения интернет-сервиса к списку причастных к нарушению основополагающих прав и свобод человека, также непрозрачная процедура включения интернет-сервисов в перечень угроз суверенному Интернету». Они предусмотрены нормами принятого в конце 2020 года федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ“».

Оба эти варианта, как уточняет Селезнёв, позволяют применить «санкции в виде блокировки доступа к сервису путём применения Технических средств противодействия угрозам (ТСПУ на основе DPI)».

На общем фоне запретов последнего времени это не самая радикальная попытка ограничить в правах пользователей Интернета. Так, в 2019 году президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков выступил с инициативой — открывать доступ к домашнему и публичному беспроводному Интернету только при предъявлении паспорта. Он полагал, что такое ограничение «позволит персонифицировать каждое действие гражданина в сети Интернет» и в случае совершения преступлений незамедлительно устанавливать виновных. В Кремле назвали данное предложение нарушением прав граждан и цензурой, а председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин подчеркнул, что «такие непроработанные идеи создают негативную повестку вокруг тематики регулирования Интернета и раздражают общественность».

В 2021 году Роскомнадзор подготовил проект приказа с требованием указывать номер паспорта, адрес проживания, номер телефона и электронную почту при регистрации в социальных сетях, однако впоследствии само же ведомство сочло такие нововведения «избыточными». Эта инициатива появилась в рамках поправок к закону «О персональных данных», которые были частично приняты в марте. По словам автора поправок единоросса Антона Горелкина, сервисы могли бы выбирать, использовать собственную систему сбора согласий или воспользоваться Единой информационной системой от Роскомнадзора.