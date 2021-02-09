Кто стоит за предложением запретить иноагентам выдвигаться на выборах

Президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков предложил спикерам Совета Федерации и Госдумы — Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину — законодательно запретить иноагентам и членам их семей баллотироваться на выборах. Автор инициативы не скрывает, что сочинил её ради того, чтобы не дать жене оппозиционера Алексея Навального Юлии участвовать в выборах, о готовности к чему она ранее сообщала. В соцсетях данное предложение сравнили с преследованием родственников изменников родины в СССР. NEWS.ru выяснил, что произойдёт, если стараниями парламентариев нововведение превратится в закон и чем известен автор очередного запрета.

Ни одной лазейки

Как следует из письма Матвиенко и Володину, президент ассоциации «Аванти» Рахман Янсуков уверен , что «попытки „раскачать лодку“, возросшие после „триумфального“ возвращения Алексея Навального в Россию, не прекратятся вплоть до выборов в Государственную думу 19 сентября 2021 года, и, вероятно, продолжатся после их завершения». По его мнению, «минимизировать негативное воздействие на политическую систему России по силам российскому парламенту».

В обращении говорится, что в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, обязывающий кандидатов в депутаты, получающих финансирование из-за рубежа, указывать в своей агитпродукции, что они являются «иноагентами». Но, как полагает Янсуков, «принятие данного закона не позволит решить проблему в полной мере, оставив „лазейку“ для западных агентов влияния». Чтобы свести «риски иностранного вмешательства» к нулю, в «Аванти» предложили ввести запрет «избираться в органы власти не только физическим лицам-иноагентам, но и их близким родственникам, которыми по закону являются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки».

Это, уверен глава «Аванти», позволит избежать ситуации в Белоруссии 2020 года. Там, напомним, власти отказали в допуске к выборам президента подвергшемуся репрессиям оппозиционеру Сергею Тихановскому. После этого документы на регистрацию подала его супруга Светлана, которую допустили до выборов, но массовые фальсификации во время подсчёта голосов в пользу действующего главы республики Александра Лукашенко привели к масштабным протестам и жёсткому полицейскому насилию против гражданского населения.

Как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить. Предотвращение возможного участия в выборах в Государственную думу Юлии Навальной — супруги иностранного агента Алексея Навального, позволит предотвратить белорусский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны, — написано в обращении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал понять , что ему близка идея запретить физлицам-иноагентам участвовать в выборах. По его словам, «сама инициатива в Госдуму ещё не поступала», но «позицию, что нельзя допускать во власть лиц, ангажированных другими государствами, разделяем». Также он отметил, что форму запрета «надо обсуждать». Между тем в нынешней редакции Конституции РФ сказано, что все граждане страны вне зависимости от наличия или отсутствия статуса «иноагента» «имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме». Такого права лишены только лица, признанные недееспособными, а также находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Вячеслав Володин Сергей Булкин/NEWS.ru

В интервью NEWS.ru Рахман Янсуков отметил, что инициатива «Аванти» «своевременна и целесообразна». Он пояснил, что с подобными идеями в организации выступают коллегиально, добавив, что это предложение не является жёстким и репрессивным.

Жёстко — это когда выходят на улицу, на Пушкинскую площадь, когда по Москве бегают молодые люди на несанкционированных митингах. Нашу инициативу принял во внимание Володин, мы очень рады, что нас услышали. Мы такие мероприятия (массовые протесты. — NEWS.ru) должны заранее ограничить, а если мы будем позволять такое, они не остановятся. Мы как общественная организация вышли с предложением обсудить это с общественностью, экспертами и депутатским корпусом. Мы конкретно ничего личного не проявляем к этому человеку (Юлии Навальной. — NEWS.ru), перед законом мы все равны. В данный момент мы все понимаем, кто организаторы митингов, кто и какие организации получают финансирование из-за рубежа. И конечно эти люди этим занимаются, и непосредственно это их касается <...>. Вы можете себе представить, если я поеду в США и буду баллотироваться в какой-то конгресс, и меня кто-то будет финансировать? Да мне пожизненное [тюремное заключение] дадут, не то что запретят [участвовать в выборах]. В США, в Европе такой закон уже давно работает. В России нас поддержали — дальше посмотрим. Рахман Янсуков президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти»

Он добавил, что в таких странах, как США или Япония, «если ты иноагент, то там дают сразу 60-100 лет, поэтому там очень жёстко, считаю, что нам давно нужно было принимать такой закон».

Тренд на ужесточение

К аргументации «Аванти» возникают несколько юридических вопросов. Один из них касается того, что Алексей Навальный как физическое лицо не может оказаться в ведущемся Минюстом реестре СМИ-иноагентов, куда недавно были включены несколько журналистов. Кроме того, 30 декабря 2020 года Владимир Путин подписал закон, который позволит признавать иностранными агентами отдельных граждан, которые занимаются политической деятельностью в РФ на поступающие из-за рубежа средства. В соответствии с ним оппозиционер также официально не попал в какие-либо списки иностранных агентов.

Как сказал NEWS.ru старший юрист правозащитной группы «Команда 29» Максим Оленичев, инициатива ассоциации «Аванти» «не основана на нормах права». По его словам, процедура признания физлиц иноагентами достаточно произвольна и её применение «зависит от конкретных органов исполнительной власти».

Практически любого человека в стране можно объявить физлицом-иноагентом. И если эту инициативу [ассоциации «Аванти»] примут, то у властей появится возможность не допускать до выборов любых конкурентов. И это не основано на нормах права, это основано на произволе, который напрямую может быть применён к Юлии Навальной, если её наделят данным статусом или если примут эту инициативу. Для признания физлица иноагентом критерии очень произвольные, и поэтому любого человека можно признать. 30 декабря 2020 года государство установило эти критерии. Во-первых, нужно осуществлять политическую деятельность, но у нас любая публичная деятельность в России для целеприменения законодательства об иноагентах считается политической. Во-вторых, это иностранное финансирование или сотрудничество с зарубежными организациями. В декабре прошлого года несколько человек признали иноагентами по другому законодательству. И там даже государство не предпринимало никаких действий, чтобы доказать заграничное финансирование физлиц. Я думаю, законодательство о физлицах-иноагентах будет применяться произвольно. Максим Оленичев юрист юрист

Представитель «Команды 29» напомнил, что законодательство об иноагентах в России стало действовать в 2012 году. Сначала оно распространялось на некоммерческие организации, а затем постепенно перекинулось на другие сферы — СМИ, общественные объединения без госрегистрации и теперь дошли до физических лиц. По мнению Оленичева, тренд на поиски иноагентов во всех сферах и создание для них негативных последствий в ближайшее время «будет развиваться».

Кроме того, Оленичев усомнился в словах Янсукова о длительных тюремных сроках за политическую деятельность, в том числе за участие в выборах, для иностранных агентов в развитых странах.

Законодательство об иноагентах существует только в США, при этом оно не соответствует тому, которое есть в России. Там абсолютно другие критерии для включения в список иноагентов. Туда включают лоббисткие компании, которые выступают в интересах иностранных государств. При этом существует прозрачная отчётность, которая публикуется на сайте Минюста США. И таких компаний не больше 100, — сказал адвокат.

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Чем известен Рахман Янсуков

Рахман Янсуков родился в 1982 году в Гудермесе. В 1995 году переехал в Москву вместе с родителями после начала Первой чеченской войны, в 2000-м поступил в Московский государственный социальный университет, спустя четыре года начав работать с депутатом Госдумы и экс-мэром Владивостока Виктором Черепковым, выполняя функции его помощника и куратора молодёжной политики в созданной им незарегистрированной партии «Свобода и народовластие».

В 2007 году познакомился с сенатором и участником президентских выборов 2000 года Умаром Джабраиловым, выполняя функции его помощника в Совете Федерации. Позже работал на аналогичной должности у сенатора Владимира Мельникова, а затем у депутата Госдумы Леонида Слуцкого.

В 2014 году Джабраилов создал ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти», в которой Янсуков позднее стал председателем Генерального совета. На сайте организации указано, что она является «общественной площадкой, работающей вне политики», но сотрудничающей «со всеми политическими партиями, выступающими за укрепление и развитие нашего многонационального государства, за единство и целостность России».

В 2016 году президент «Аванти» баллотировался в Госдуму по московскому округу № 203 от праволиберальной партии Роста, лидером которой является бизнес-омбудсмен Борис Титов, но занял 10 место, набрав 2,25%.

Как писал NEWS.ru, через год Янсуков объявил о желании участвовать в выборах президента России, но не сделал этого. В 2018-м он предлагал руководителям обеих палат парламента Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину законодательно запретить госслужащим посещать по личной инициативе страны, которые ввели санкции против российских чиновников и олигархов, а также покупать там недвижимость и отправлять на учёбу детей. Позднее Матвиенко назвала данный запрет «непродуманным» и «неумным». Частично это ограничение появилось в поправках в конституцию 2020 года, подразумевающих запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для главы кабмина, министров, руководителей федеральных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей. Некоторые парламентарии пытались расширить эту норму запретом на зарубежную недвижимость, но данное предложение было отклонено из опасения, что многим парламентариям и чиновникам пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих постов.

В 2019 году Янсуков выступил с инициативой — организовать доступ к домашнему и публичному беспроводному Интернету только при предъявлении паспорта либо его копии. Автор инициативы полагал, что такое ограничение «позволит персонифицировать каждое действие гражданина в сети Интернет и, как следствие, предотвратить неправомерные действия, а в случае совершения таковых — незамедлительно установить виновного». Также Янсуков полагал, что это сможет «оградить несовершеннолетних, а также другие незащищённые категории граждан от негативного влияния сети Интернет». В кремле назвали данное предложение нарушением прав граждан и цензурой, а председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин подчеркнул, что «такие непроработанные идеи создают негативную повестку вокруг тематики регулирования Интернета и раздражают общественность».

Что касается коммерческой деятельности, то, согласно единому государственному реестру юридических лиц, Рахман Янсуков не имеет долей в бизнес-структурах и не занимает в них должности руководителя. При этом, как сказано на сайте компании «Янсуков-групп», он является её президентом, гендиректором и единственным учредителем — его родной брат Гапур, а совет директоров возглавляет Рахим Янсуков (он же входит в генеральный совет «Аванти»).

Рахман Янсуков vk.com/yansukovr

Согласно реестру юрлиц, ООО «Янсуков групп» было зарегистрировано в декабре 2015 года в Москве. Его уставной капитал 10 тысяч рублей, штатная численность — один человек, а основной вид деятельности — «строительство жилых и нежилых зданий». На сайте фирмы указано, что она «является многопрофильной консалтинговой компанией, которая успешно сотрудничает и взаимодействует с крупнейшими отраслевыми игроками в России и СНГ» в области «девелопмента недвижимости, инжиниринга, ресторанного бизнеса, нефтегазовой отрасли, промышленности и банковской сферы».

Ранее Рахман Янсуков имел доли в занимающихся строитетльством московских ООО «Авантиинжиниринг» и ООО «Инвестиционно-строительная компания „Аванти Стройгрупп“», а также в ООО «Аура Инжстрой», специализирующемся на санитарно-технических работах, монтаже отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Также он был соучредителем ООО «Симпл Ки Солюшенс», которое занимается «предоставлением консультационных услуг по вопросам финансового посредничества».

Что такое ассоциация «Аванти»

В едином государственном реестре юридических лиц указано, что ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» зарегистрирована как общественная организация 9 апреля 2015 года, с той же даты Рахман Янсуков стал её президентом. В числе учредителей организации числятся четыре компании, которые сегодня не функционируют. Это зарегистрированное в ноябре 2014 года в Москве ООО «Бизнес Патриот», директором и единственным учредителем которого выступал предприниматель Фёдор Зленко. Компания, в которой по состоянию на 2017 год числилось ноль сотрудников, прекратила свою деятельность 29 марта 2020 года. Она занималась «деятельностью коммерческих и предпринимательских членских организаций».

Второй учредитель — ООО «Аванти» — также был создан в ноябре 2014 года в Москве с основным видом деятельности «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Компания была ликвидирована в декабре 2019 года, хотя по состоянию на 2017 год в ней уже не работал ни один человек, но учредителем и гендиректором указан некий Горчаков Григорий Григорьевич. Человек с такими данными баллотировался в Общественную палату РФ. Из его биографии следует, что в 2019-2020 годы он занимал пост президента Российской молодёжной палаты — это российский филиал Международной молодёжной палаты (JCI), некоммерческой организации, учреждённой в США в 1910 году. На сайте JCI Russia сказано , что задачей данной структуры является представление интересов «отечественных предпринимателей на международных площадках», а также «развитие предпринимательства в разных регионах России».

Третьим учредителем ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» выступало ООО «Международные Финансовые Технологии», зарегистрированное в Москве в апреле 2013 года с основным видом деятельности «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». На момент ликвидации предприятия в апреле 2016 года его гендиректором и учредителем выступал Рахман Янсуков.

Четвёртой структурой, значащейся в числе учредителей ассоциации ассоциации «Аванти», выступало ООО «Умар Джабраилов Компания». Как нетрудно догадаться, учредителем и руководителем этого предприятия, существовавшего в Москве с ноября 2014 по декабрь 2019 года, выступал Умар Джабраилов. Одним из основных направлений данной компании являлась «деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включённая в другие группировки».

businesspatriot.ru

Между тем сайт «Аванти», судя по всему, несколько лет не обновляется. В ленте новостей последний материал размещён 6 марта 2018 года. В разделе «руководство» можно узнать, что в возглавляемый Рахманом Янсуковым генеральный совет организации, например, входят экс-президент Калмыкии и бывший руководитель Международной шахматной ассоциации Кирсан Илюмжинов, предприниматель и бывший глава Приморья Сергей Дарькин, депутат Госдумы от КПРФ и замруководителя консервативного движения «Русский лад» Павел Дорохин, а также его однопартиец и бывший коллега Владимир Бессонов из Ростова-на-Дону. Последний лишился депутатского мандата, был объявлен в розыск и заочно получил три года колонии после того, как он подвергся преследованию за якобы применение насилия по отношению к силовикам во время массовых протестов против фальсификации выборов в Госдуму в 2011 году.

В этой же компании, если верить сайту «бизнес-патриотов», оказался депутат Госдумы Евгений Фёдоров, один из идеологов «антимайдана» и лидеров «Национально-освободительного движения», его коллега из «Единой России» Вячеслав Фетисов, член нижней палаты от ЛДПР Максим Свинцов и его однопартиец Владимир Деньгин, который сейчас заседает в Совете Федерации. Про последнего известно, что, будучи депутатом Госдумы, в 2014 году он вместе со своими коллегами Владимиром Парахиным и Денисом Вороненковым стал автором законопроекта, снижающим иностранную долю в капитале любого российского СМИ до 20%, а также запрещающего гражданам других стран и россиянам с двойным гражданством выступать учредителями российских изданий. По некоторым данным, текст документа составлялся в администрации президента. Несмотря на критику со стороны журналистов, увидевших в этой инициативе попытку ограничить свободу слова, и Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), нашедшем в проекте множество недостатков, дума приняла закон, а затем его подписал Владимир Путин.

В октябре 2014 года Деньгин придумал новые ограничения для СМИ, предложив обязать редакции указывать профиль своей деятельности, чтобы не позволять журналистам освещать «непрофильные» для издания темы. Свою позицию автор поправок объяснил тем, что он — «государственник», и хоть не имеет отношения к журналистскому сообществу, назвал «ненормальным», «когда на страну идёт массированная информационная атака, что люди, которые специализируются на развлекательных СМИ, начинают скупать общественно-политические СМИ или перестраивать развлекательные СМИ под общественно-политические». Медиааналитик Василий Гатов назвал инициативу депутата-жириновца «идеей фельдфебеля, который ничего не понимает ни в индустрии, ни в политике».

Осенью 2015 года Вадим Деньгин вместе с депутатами Александром Ющенко от КПРФ и Вадимом Харловым от «Справедливой России» внёс проект очередных поправок к закону о СМИ и КоАП, обязывающих издания, получающие средства из-за границы, информировать об этом в течение 30 дней Роскомнадзор. В случае нарушения предполагался штраф, а за неоднократный отказ раскрывать финансирование — прекращение деятельности в судебном порядке.

Также в СМИ сообщалось, что в 2017 году одним из советников главы ассоциации Рахмана Янсукова была дочь президентского пресс-секретаря Елизавета Пескова. Тогда девушке было 19 лет, она жила во Франции.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.