РКН хочет обязать россиян предоставлять паспорт при регистрации в соцсетях

Роскомнадзор подготовил приказ с требованием при регистрации в социальных сетях указывать номер паспорта, адрес проживания, номер телефона и электронную почту. Сейчас документ ожидает обсуждения граждан и экспертов.
Согласно инициативе, сервисы должны требовать от пользователей дополнительного согласия на сбор персональных данных через систему РКН или через собственную систему сбора таких согласий. Проект был подготовлен в рамках поправок к закону «О персональных данных», которые были частично приняты в марте. Документ
По словам автора поправок, единоросса Антона Горелкина, сервисы смогут выбирать, использовать собственную систему сбора согласий или воспользоваться Единой информационной системой от Роскомнадзора. Данные будут проверяться через портал госуслуг, а затем информация о пользователях будет предоставляться «иным госорганам в случаях, определённых федеральными законами»,
При этом пользователь получит выбор между двумя системами. Если он захочет направить согласие через государственную систему, он должен будет внести паспортные данные, адрес проживания, электронную почту и номер телефона в специальные формы.
Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы социальной сети Twitter на территории страны. Как заявили в ведомстве, это реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. При этом регулятор замедляет только аудио, изображения и видео, а текстовые сообщения доставляются с прежней скоростью.
Причиной таких мер стали претензии ведомства к контенту, который там сочли вредоносным, посетовав на то, что соцсеть публикации не удаляет.
Как писал NEWS.ru, пользователи высмеяли действия регулятора. Они считают, что блокировка соцсети провалится, как в случае с Telegram.