РКН хочет обязать россиян предоставлять паспорт при регистрации в соцсетях

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Роскомнадзор подготовил приказ с требованием при регистрации в социальных сетях указывать номер паспорта, адрес проживания, номер телефона и электронную почту. Сейчас документ ожидает обсуждения граждан и экспертов.

Согласно инициативе, сервисы должны требовать от пользователей дополнительного согласия на сбор персональных данных через систему РКН или через собственную систему сбора таких согласий. Проект был подготовлен в рамках поправок к закону «О персональных данных», которые были частично приняты в марте. Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По словам автора поправок, единоросса Антона Горелкина, сервисы смогут выбирать, использовать собственную систему сбора согласий или воспользоваться Единой информационной системой от Роскомнадзора. Данные будут проверяться через портал госуслуг, а затем информация о пользователях будет предоставляться «иным госорганам в случаях, определённых федеральными законами», передаёт «Коммерсант».

При этом пользователь получит выбор между двумя системами. Если он захочет направить согласие через государственную систему, он должен будет внести паспортные данные, адрес проживания, электронную почту и номер телефона в специальные формы.

Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы социальной сети Twitter на территории страны. Как заявили в ведомстве, это реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. При этом регулятор замедляет только аудио, изображения и видео, а текстовые сообщения доставляются с прежней скоростью.

Причиной таких мер стали претензии ведомства к контенту, который там сочли вредоносным, посетовав на то, что соцсеть публикации не удаляет.

Как писал NEWS.ru, пользователи высмеяли действия регулятора. Они считают, что блокировка соцсети провалится, как в случае с Telegram.