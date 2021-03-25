Роскомнадзор счёл излишней регистрацию в соцсетях по паспортам

https://static.news.ru/photo/8562c7bc-8d78-11eb-8e5e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор (РКН) считает избыточной мерой запрашивать паспортные данные и место жительства во время регистрации в социальных сетях и мессенджерах. Подобную информацию не надо будет указывать, даже если гражданин решит через информационную систему ведомства подтвердить согласие на обработку персональных данных, рассказал журналистам представитель Роскомнадзора.

В марте 2021-го вступила в силу большая часть поправок в закон о персональных данных, принятых в декабре 2020-го. Согласно документам, операторы обязаны получить согласие от юзеров на обработку общедоступной информации о них. Сейчас подобное согласие можно предоставить оператору непосредственно, а с 1 июля для этого можно будет также использовать информационную систему РКН, передаёт РИА Новости.

Роскомнадзор также подготовил приказ с требованием при регистрации в социальных сетях указывать номер паспорта, адрес проживания, номер телефона и электронную почту. Сейчас документ ожидает обсуждения граждан и экспертов. Согласно инициативе, сервисы должны требовать от пользователей дополнительного согласия на сбор персональных данных через систему РКН или через собственную систему сбора таких согласий.

Проект был подготовлен в рамках поправок к закону «О персональных данных», которые были частично приняты в марте. По словам автора поправок, единоросса Антона Горелкина, сервисы смогут выбирать, использовать собственную систему сбора согласий или воспользоваться Единой информационной системой от Роскомнадзора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проект приказа Роскомнадзора, предполагающий запрашивать у граждан паспорт при регистрации в соцсетях, — это лишь один из вариантов идентификации пользователя. О том, чтобы запретить россиянам альтернативные варианты, никто не помышляет, заявил автор поправок, депутат Государственной думы Антон Горелкин. Он отметил, что «пугалке про Интернет по паспорту столько же лет», сколько в России в принципе существует Интернет. По словам парламентария, суть инициативы в том, чтобы дать людям возможность более широко применять свои верифицированные данные в Сети.