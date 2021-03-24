Депутат назвал «пугалкой» сообщения о регистрации в соцсетях по паспорту

https://static.news.ru/photo/d6769a36-8d3f-11eb-bd11-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект приказа Роскомнадзора, предполагающий запрашивать у граждан паспорт при регистрации в соцсетях, это лишь один из вариантов идентификации пользователя. О том, чтобы запретить россиянам альтернативные варианты, никто не помышляет, заявил автор поправок депутат Государственной думы Антон Горелкин.

Он отметил, что «пугалке про Интернет по паспорту столько же лет», сколько в России в принципе существует Интернет. По словам парламентария, суть инициативы в том, чтобы дать людям возможность более широко применять свои верифицированные данные в Сети.

Речь идёт о единой информационной системе, подтверждённый аккаунт в которой можно будет использовать для регистрации на множестве ресурсов и соцсетей и управления своими персональными данными, — пояснил Горелкин в Telegram.

Он заверил, что соцсети или остальные интернет-сервисы по-прежнему смогут использовать свои способы верификации пользователя, например по номеру телефона.

Депутат также раскритиковал предположения о том, что единая информационная система (ЕИС) станет новой целью мошенников-хакеров. Он указал на то, что в Сети нередко продаются базы пользователей банков и сотовых операторов с намного более ценной информацией, чем будет собирать ЕИС.

Горелкин напомнил, что паспорт давно требуется в России для подключения к Интернету, так как провайдер заключает договор с клиентом. Обойти это условие можно лишь купив «левую» симку с рук, добавил парламентарий.

Ранее, как писал NEWS.ru, Роскомнадзор подготовил приказ с требованием при регистрации в социальных сетях указывать номер паспорта, адрес проживания, номер телефона и электронную почту. Горелкин сразу же объяснял, что сервисы смогут выбирать, использовать собственную систему сбора согласий или воспользоваться ЕИС от Роскомнадзора.