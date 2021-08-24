Старшеклассники смогут бесплатно учиться программированию с 2022 года

С 2022 года ученики 8–11-х классов смогут бесплатно учиться языку программирования. Обучение поможет старшеклассникам определиться с будущей профессией и сформировать навыки, востребованные в цифровой экономике. Об этом говорилось на онлайн-конференции «Цифровизация и цифровая трансформация сферы образования: тренды использования новых технологий», передаёт ТАСС.

Директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова отметила: уже в этом году россияне старше 16 лет смогут получить дополнительное образование в ИТ-сфере за половину стоимости. А с 2022 года такая возможность появится у школьников.

Продолжительность курсов составит два года, при этом обучение будет абсолютно бесплатным, — сообщила Трубникова во время своего выступления.

Ранее сообщалось, что образовательная компания MAXIMUM Education выяснила: 54% школьников учились летом. Они занимались у репетиторов, решали тесты, читали. 46% родителей рассказали, что их дети на каникулах об учёбе не вспоминали.