https://static.news.ru/photo/83c33e40-e83e-11e9-bdad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Учебник церковнославянского языка для общеобразовательных школ создают в России. Этой работой занят Всемирный союз староверов, сообщил глава организации Леонид Севастьянов.

По его словам, разработку учебного пособия для современных детей ведут на основе хрестоматий, существовавших в XVII веке.

Мы выступаем за то, чтобы священные тексты, такие как Евангелие и Псалтирь, изучались нашими согражданами также только на основе церковнославянского языка, — цитирует Севастьянова « Интерфакс ».

Сейчас в России существует несколько учебников церковнославянского языка, однако они предназначены для воскресных школ и высших учебных заведений.

Ранее, как писал News.ru, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов призвал сперва обучать детей церковнославянскому языку, а только потом — английскому. Глава Всемирного союза староверов поддержал священнослужителя, отметив, что без знания церковнославянского невозможно в полной мере понять и русский язык.