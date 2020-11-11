Старейший в России десантник умер на 96-м году жизни

https://static.news.ru/photo/08954726-242a-11eb-8556-fa163e074e61_660.jpg Георгий Ивкин (справа) Фото: Юрий Швыткин/facebook.com

В возрасте 95 лет ушёл из жизни старейший ветеран российских воздушно-десантных войск Георгий Ивкин из Красноярска.

Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин в своём Facebook. По его словам, Ивкин был «даже на пять лет старше самих Воздушно-десантных войск России», юбилей которых отмечался в августе 2020 года.

С болью в сердце узнал об уходе из жизни самого старейшего десантника России — Георгия Терентьевича Ивкина. Ему было 95 лет, — написал он.

Депутат отметил, что имя десантника было внесено в Книгу рекордов России, как самого старшего ветерана ВДВ. По его словам, Ивкин был «легендой десанта», участвовал во многих операциях Великой Отечественной войны, после чего на протяжении 60 лет работал в сфере энергетики. Кроме того, он был активным гражданином, принимал участвовал в общественных мероприятиях.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге умер ветеран Великой Отечественной войны 95-летний Михаил Ашик. Он был последним Героем Советского Союза, получившим это звание за подвиг в годы войны.