Последний Герой Советского Союза времён ВОВ скончался в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/af125fa0-22b1-11eb-ac15-fa163e074e61_660.jpg Фото: ok.ru/aleksandrolga.ishchuk

В Санкт-Петербурге умер ветеран Великой Отечественной войны 95-летний Михаил Ашик. Он был последним Героем Советского Союза, получившим это звание за подвиг в годы войны.

Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Михаила Владимировича Ашика, — заявили в пресс-службе администрации губернатора города.

Семья Ашиков пережила в Ленинграде первую блокадную зиму, а в марте 1942 году эвакуировалась по льду Ладожского озера из блокированного города. С апреля 1942 по февраль 1943 года Михаил Ашик жил в селе Новопаловка в Краснодарском крае, где пережил оккупацию. 2 февраля 1943 года его призвали в Красную Армию и направили на фронт. Мужчина получил награду Героя СССР в ходе Эстергомского десанта во время Венской наступательной операции.

После войны Михаил Владимирович служил в армии, с 1947 года во внутренних войсках МВД, последняя должность в войсках МВД — заместитель начальника Высшего политического училища МВД СССР. С 1978 по 2002 год ветеран работал ведущим инженером в отделе научно-технической информации на Кировском заводе в Ленинграде. С 1968 года Михаил Ашик также занимался литературным трудом, в основном писал о службе в морской пехоте.

Как писал NEWS.ru, 20 октября в Самаре в возрасте 95 лет умер Герой Советского Союза Владимир Чудайкин. 1 мая 1945 года он прорвался на танке к зданию Рейхстага. Ветеран скончался из-за обострения хронических заболеваний.