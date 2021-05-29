Станислав Кучер оставляет пост главреда американской редакции RTVI

https://static.news.ru/photo/9ef38830-c0c0-11eb-9412-96000091f725_660.jpg Фото: Facebook/Stanislav Kucher

Журналист Станислав Кучер уходит с поста главного редактора американской редакции телеканала RTVi. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Кучера, увольнение произойдёт с 1 июня. Он покидает не только пост главного редактора, но и перестаёт вести программу «Новые итоги».

Летом в эфир ещё выйдут записанные мной интервью для программы «Американский эксперт», — добавил журналист.

По словам Кучера, после ухода с RTVi он не планирует переходить в другое издание, а «отправится в свободное плавание» и бросит все силы на творческие проекты, включая YouTube-канал, подкасты, книги и лекции.

Хочу посвятить себя исключительно тому, на что в эти два года топ-менеджерства так не хватало времени: спорту, медитации, чтению. Ну и, разумеется, продумыванию всего того нового, чем хочу заняться теперь, — написал Кучер.

Станислав Кучер начинал свою карьеру в качестве корреспондента отдела новостей и спецкора отдела международной жизни газеты «Комсомольска правда». В 1995–1996 годах вёл программы «Прогнозы недели» и «Обозреватель» на телеканале «ТВ-6». Работал на ТВЦ и канале «Совершенно секретно», занимал пост главного редактора проекта «Сноб».

Ранее свой пост покинул главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров.