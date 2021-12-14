Стало известно, сколько зарабатывают мигранты в России

Средний ежемесячный доход мигрантов из Средней Азии составил 47,1 тыс. рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование сотрудников Федерации мигрантов РФ и учёных из МГУ. Отмечается, что большинство иностранных работников трудятся от 10 до 12 часов в сутки. Сами бы они хотели получать не менее 77 тыс. рублей в месяц.

Средние зарплаты мигрантов оказались очень близки к средним зарплатам россиян. <....> Правда, они сами хотели бы зарабатывать в среднем 77,2 тысячи рублей, — отметил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

При этом лишь 22% мигрантов работают по восемь часов в день. Остальным приходится трудиться от 10 (27,5%) до 12 часов (27%) в сутки, а то и более (22,4%).

Уровень дохода иностранных работников в России зависит от множества факторов — помимо специальности, на него ещё влияет знание русского языка. Те, кто владеет им плохо, в среднем зарабатывают на 11 тыс. рублей в месяц меньше. Выше всего доходы в сферах строительства и ремонта, а также в логистике и работе на складах. Самые низкие заработки — в ЖКХ и сельском хозяйстве.

В ходе исследования, которое длилось с прошлой зимы, были опрошены 4,7 тыс. человек, живущих в разных регионах страны.

Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, мигранты, которые приезжают в Россию работать, должны знать язык и законы. По словам главы государства, обсуждение данного вопроса со странами СНГ уже ведётся. Ранее эксперты подсчитали, что мигранты составляют 10% трудового населения России.