Стало известно, сколько непристёгнутых «поймали» камеры в Подмосковье

Камеры на дорогах зафиксировали 2,5 тысячи случаев с непристёгнутыми ремнями безопасности в Московской области за 2021 год, сообщают «Вести Подмосковья». Внедрение комплексов фотовидеофиксации по распознаванию непристёгнутых ремней безопасности продолжается, они установлены на дорогах региона с высокой интенсивностью движения.

Руководитель пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик отметил, что всё меньше нарушителей среди молодых автовладельцев. При этом из-за высокой тяжести последствий тех аварий, где граждане не пристёгивались, приходится «работать на опережение».

Поэтому нами было принято решение о внедрении автоматической фиксации непристёгнутого ремня в Московской области. К примеру, за 2021 год на дорогах региона комплексы фотовидеофиксации выявили 2,5 тысячи случаев с непристёгнутыми ремнями, — сказал он.

За первые три месяца 2022 года на тех участках, где камеры контролировали использование ремней, ДТП со смертельными случаями не было. Наличие пристёгнутого ремня определяет нейросеть, работа идёт только с чёткими снимками.

Ранее об установке камер видеофиксации в Подмосковье для работы в тестовом режиме сообщал начальник областного управления ГИБДД ГУ МВД Виктор Кузнецов. По его словам, власти продолжат развивать направление видеофиксации.