Стало известно, сколько дней займет полет до Марса Ученый Ковальчук: полет до Марса займет около 250 дней

Полет до Марса займет около 250 дней, сообщил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, комментируя возможности освоения космоса. По его словам, которые передает РИА Новости, до Луны гораздо ближе.

Если мы хотим освоить космос, нам надо освоить ближнюю к нам, так сказать, возможность, это Луна. Она недалеко, туда быстро лететь, это не 250 дней [полета] на Марс, — сказал Ковальчук.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты столкнулись с реальной угрозой уступить лидерство в лунной программе Китаю из-за миллиардера Илона Маска. Ключевой проблемой стало значительное отставание в разработке лунного посадочного модуля компанией SpaceX.

До этого сообщалось, что США надеются отправить астронавтов к Марсу в начале 2030-х годов. По словам министра транспорта — исполняющего обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Шона Даффи, после этого начнется строительство базы для миссии длиной в восемь месяцев.