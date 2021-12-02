Стало известно, скольким россиянам не хватает данных о кибербезопасности

Среди опрошенных россиян 73% сталкиваются с нехваткой информации о том, как обеспечить цифровую безопасность, сообщает «Газета.Ru», опираясь на исследование Аналитического центра НАФИ. При этом 57% респондентов отметили, что хотели бы узнать, как защитить себя в Интернете.

Обучение навыкам кибербезопасности влечёт за собой повышение общего уровня цифровой грамотности населения, что влияет на качество жизни людей. Важно более широко освещать тему информационной безопасности, просвещать население: например, выпускать обучающие материалы, статьи, — рассказала директор направления исследований цифровой экономики Аналитического центра НАФИ Лейсан Баймуратова.

В рамках исследования центром были опрошены 1600 человек. Чаще кибербезопасность интересна гражданам России в возрасте до 34 лет (68%).

Ранее сообщалось, что киберпреступники создали приложения — сканеры QR-кодов для Android, крадущие данные банковских карт. Они действуют в обход защитных алгоритмов Play Маркета. С помощью вирусов отслеживаются данные российских банков, таких как Сбербанк, Тинькофф Банк, «Уралсиб», Почта Банк и ОТП-банк.

Одно из популярных таких приложений — сканер QR-кодов от издателя QrBarBode LDC: его скачали более 50 тысяч пользователей.