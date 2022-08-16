Стало известно, симптомом какого опасного заболевания является холодный пот Пульмонолог Дубинин: холодный пот может являться симптомом туберкулеза

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Беспричинный холодный пот и сильный кашель в ночное время может сигнализировать о развитии опасного инфекционного заболевания — туберкулеза, заявил пульмонолог Николай Дубинин. Он пояснил, что эти симптомы могут сопровождаться ощущением слабости и вялости по утрам, а также потерей аппетита и резким снижением веса, пишет INFOX.ru.

Врач отметил, что в таком случае не стоит радоваться внезапному похудению. При наличии похожих симптомов следует немедленно обратиться к специалисту, который проведет полноценное медицинское обследование и поставит диагноз.

Дубинин предупредил, что туберкулез может развиваться в организме очень долгое время, почти бессимптомно, а после резко проявиться в поздней и весьма агрессивной форме, когда вылечить его будет уже гораздо сложнее.

Психолог Юлия Хадарцева рассказала, что ночные кошмары чаще всего преследуют людей, подавляющих свои негативные эмоции. Кроме того, «плохие сны» иногда тревожат пациентов с травмами головного мозга, постоянно подверженных стрессу, конфликтам, «нерешённым депрессивным состояниям». Для улучшения качества сна психолог посоветовала поработать со стрессом и чаще заниматься спортом.