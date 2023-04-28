Стало известно, с чем нельзя сочетать горячие напитки Диетолог Соломатина посоветовала не сочетать горячие напитки с острыми продуктами

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Горячие напитки лучше не сочетать с холодной или острой едой, посоветовала врач-диетолог Елена Соломатина. Она пояснила «Москве 24», что сильные перепады температур оказывают разрушающее действие на эмаль зубов, провоцируя образования микротрещин и кариес. Сочетание горячих напитков и острых блюд при этом может сильно раздражать слизистую.

Если мы употребляем острые продукты, которые обладают раздражающим действием, к примеру перец или имбирь, и запиваем их горячим напитком, то ожог и раздражение могут быть слишком сильными. Кислые продукты, например клюква, в сочетании с горячими напитками тоже будут сильно раздражать слизистую, — предупредила врач.

По словам Соломатиной, горячие напитки также снижают полезные свойства фруктов и ягод, поэтому не стоит добавлять ломтик лимона в чай. Кроме того, газировку тоже лучше не сочетать с горячим. Углекислый газ усилит раздражение слизистой.

Соломатина посоветовала не запивать тяжелую еду горячей водой. Диетолог пояснила, что комфортная температура для выделения пищеварительных соков должна быть в пределах 37 градусов. Также бессмысленно запивать горячими напитками квашеную капусту, простоквашу, йогурт и ряженку — высокие температуры убивают полезные пробиотики.

Диетолог Наталья Круглова ранее посоветовала запивать шашлык фруктовыми напитками без сахара или водой с лимоном. По ее словам, они содержат витамин С и органические кислоты, которые стимулируют пищеварение.