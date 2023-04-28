Диетолог рассказала, чем лучше запивать шашлык Диетолог Круглова посоветовала запивать шашлык фруктовыми напитками без сахара

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Шашлык стоит запивать фруктовыми напитками без сахара, водой с лимоном или чаем, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. По ее словам, они содержат витамин С и органические кислоты, которые стимулируют пищеварение.

Я бы порекомендовала использовать фруктовые напитки без добавления сахара: фруктовый разбавленный сок, морс, приготовленный без сахара. Опять же, они содержат витамин C и органические кислоты, стимулирующие пищеварение, выработку ферментов, соляной кислоты. Лучше [пить] их, чем кофе или чай. Можно воду с лимоном или соком других цитрусовых, с апельсиновым, например, — сказала диетолог.

Ранее заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Татьяна Селиверстова предупредила, что сильно зажаренный шашлык опасен для организма человека из-за образования канцерогенных веществ, которые могут спровоцировать развитие онкологии. Опасные испарения образуются также от дыма и из-за попадания жира на угли.

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов ранее назвал 200 граммов шашлыка достаточной порцией для среднестатистического взрослого человека. По его словам, необходимо учитывать, из какого мяса сделан шашлык, а также способ его приготовления.