Врач рассказала, почему вредно жарить шашлыки Врач Селиверстова предупредила об образовании канцерогенных веществ при жарке шашлыка

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Жарить шашлык вредно из-за того, что в исходящем от мангала дыме содержатся вредные для организма человека вещества, предупредила заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Татьяна Селиверстова. Она рассказала РИАМО, что при попадании жира на угли образуются обладающие канцерогенным воздействием испарения.

Дым содержит, например, бензапирен, угарный газ и ряд других вредных веществ. К тому же очень часто во время приготовления шашлыка с мяса на угли капает жир. При этом образуются испарения, тоже обладающие канцерогенным воздействием. Так что дым над мангалом нужно разгонять, — пояснила специалист.

По словам врача, обыкновенные дрова менее вредны, чем угли, которые продаются в магазине. Селиверстова также предупредила, что розжиг следует использовать только через 20-25 минут после разведения огня. Она уточнила, что шашлык необходимо пропекать, а не жарить, поэтому шампуры с мясом лучше выкладывать после того, как дрова прогорят.

Врач добавила, что в черной поджаристой корочке мяса образуются канцерогенные вещества. Поэтому такие куски после приготовления лучше срезать. Чтобы избежать образования корочки следует постоянно переворачивать шашлык, а расстояние между мясом и дровами должно быть не менее 20-25 см.

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов ранее назвал 200 г шашлыка достаточной порцией для среднестатистического взрослого человека. По его словам, необходимо учитывать, из какого мяса сделан шашлык, а также способ его приготовления.