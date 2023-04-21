Гастроэнтеролог назвал идеальную порцию шашлыка Гастроэнтеролог Неронов назвал 200 г шашлыка подходящей порцией для взрослого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порция шашлыка для среднестатистического взрослого человека должна составлять около 200 г, рассказал в беседе с РИАМО врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов. При этом необходимо учитывать, из какого мяса сделан шашлык, а также способ его приготовления.

Желательно использовать умеренно жирные куски мяса. Лучше, если это будет телятина, нежирная баранина или индейка. Также важным является способ приготовление жареного мяса. Лучше, если это будет жар, исходящий от раскаленных углей, нежели открытое пламя. Если принять во внимание все вышеперечисленное, порция жареного мяса для среднестатистического взрослого человека должна составлять около 200 г, — посоветовал врач.

Он также напомнил, что мясо, приготовленное на огне, содержит как пользу, так и вред для здоровья. Оно содержит все необходимые аминокислоты, однако тем, кто страдает заболеваниями органов пищеварения, детям, беременным женщинам, людям с частично или полностью отсутствующими зубами нежелательно употреблять в пищу большое количество жареного мяса, обойдясь порцией не больше 100 г.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие продукты плохо сочетаются с шашлыком. По ее словам, шашлык не стоит сочетать с хлебом, продуктами с высоким содержанием жиров, а также с молочными коктейлями и сладким алкоголем — это утяжелит пищу, удлинит пищеварительный процесс и приведет к неприятным ощущениям.