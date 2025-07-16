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16 июля 2025 в 15:30

Двухслойный напиток-десерт! Домашняя вкусняшка из сливок, сока и ягод

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Двухслойный напиток-десерт! Домашняя вкусняшка из сливок, сока и ягод! Этот яркий двухслойный смузи сочетает нежность бананового крема с насыщенным ягодным вкусом. Идеальный вариант для полезного перекуса или освежающего десерта. Два контрастных слоя создают не только эффектный вид, но и интересное сочетание вкусов.

Ингредиенты для бананового слоя

  • Банан — 2 шт. (300 г)
  • Йогурт натуральный — 150 мл
  • Базилик свежий — 8 г
  • Лимонный сок — 2 ч. л.
  • Цедра лимона — щепотка

Для ягодного слоя

  • Малина замороженная — 150 г
  • Клубника замороженная — 150 г
  • Вишневый сок — 100 мл
  • Сливки 20% — 100 мл

Приготовление

  1. Бананы, йогурт, базилик, лимонный сок и цедру взбейте в блендере до однородности. Малину и клубнику прогрейте с вишневым соком 5–10 минут, взбейте и процедите.
  2. Ягодную смесь соедините со сливками и повторно взбейте.
  3. В высокий стакан аккуратно влейте сначала банановую, затем ягодную смесь.

Для эффектной подачи проведите ложкой по границе слоев, создавая узоры. Охладите 15–20 минут перед подачей.

Ранее мы готовили вьетнамский кофе с облаком яичного крема! Вкусняшка для лета.

напитки
смузи
ягоды
сливки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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