Двухслойный напиток-десерт! Домашняя вкусняшка из сливок, сока и ягод! Этот яркий двухслойный смузи сочетает нежность бананового крема с насыщенным ягодным вкусом. Идеальный вариант для полезного перекуса или освежающего десерта. Два контрастных слоя создают не только эффектный вид, но и интересное сочетание вкусов.
Ингредиенты для бананового слоя
- Банан — 2 шт. (300 г)
- Йогурт натуральный — 150 мл
- Базилик свежий — 8 г
- Лимонный сок — 2 ч. л.
- Цедра лимона — щепотка
Для ягодного слоя
- Малина замороженная — 150 г
- Клубника замороженная — 150 г
- Вишневый сок — 100 мл
- Сливки 20% — 100 мл
Приготовление
- Бананы, йогурт, базилик, лимонный сок и цедру взбейте в блендере до однородности. Малину и клубнику прогрейте с вишневым соком 5–10 минут, взбейте и процедите.
- Ягодную смесь соедините со сливками и повторно взбейте.
- В высокий стакан аккуратно влейте сначала банановую, затем ягодную смесь.
Для эффектной подачи проведите ложкой по границе слоев, создавая узоры. Охладите 15–20 минут перед подачей.
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