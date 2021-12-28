Стало известно расписание работы пунктов вакцинации в Москве в каникулы

Пункты вакцинации от коронавируса в Москве будут работать в период новогодних каникул, за исключением 1 января, сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития, передаёт Lenta.ru. В праздники москвичи смогут привиться с 11:00 до 18:00.

Кроме того, по словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, с 2 по 9 января вакцинироваться можно в городских поликлиниках с 09:00 до 16:00. Она отметила, что для этого необходима предварительная запись. Ракова призвала москвичей по возможности вакцинироваться в новогодние каникулы.

Ранее она сообщила, что в Москве зафиксированы единичные случаи фиктивной вакцинации от коронавируса. По словам чиновницы, власти стараются минимизировать количество таких ситуаций, для этого в прививочных пунктах организована система контроля.

В частности, к работе в пунктах вакцинации привлечены сотрудники МФЦ. Они вносят данные о прививающемся, сверяют его фото, контролируют подлинность документов и следят за процессом вакцинации. Кроме того, по словам Раковой, все пункты оснащены системами видеонаблюдения, за которыми следят специально обученные сотрудники.