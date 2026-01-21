Стало известно, почему в ближайшее время фитнес-клубы могут закрыться Глава сети фитнес-клубов Киселева: маржинальность бизнеса снижается на 2% в год

Маржинальность фитнес-клубов снижается в среднем на 2% в год, рассказала NEWS.ru президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), руководитель международной̆ сети фитнес-клубов Ольга Киселева. По ее словам, сейчас она составляет около 14% по чистой прибыли. Тем не менее, уточнила она, вопрос о закрытии тренажерных залов ставить пока рано.

Из года в год сильно уменьшается маржинальность, то есть прибыльность фитнес-клубов. По опросным данным, она падает на 2% в год. Сейчас она в районе 14% по чистой прибыли. Конечно, мы будем держаться до последнего. Даже 2% — все-таки прибыль. Тем не менее, есть такая нехорошая тенденция, — сообщила Киселева.

Она добавила, что фитнес-клуб — это бизнес, сильно связанный с человеческим фактором, где многое зависит от инвесторов. Тем не менее, отметила глава АОФИ, «тренажерки» не могут работать в минус.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что россияне стали больше тратить на фитнес в 2025 году, а объем рынка спортивной отрасли увеличился почти на 2,5 млрд рублей по сравнению с показателями 2024 года. По ее словам, рост продаж клубных карт и посещаемости фитнес-клубов свидетельствует об укреплении отрасли.