Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 01:00

Стало известно, почему в ближайшее время фитнес-клубы могут закрыться

Глава сети фитнес-клубов Киселева: маржинальность бизнеса снижается на 2% в год

Читайте нас в Дзен

Маржинальность фитнес-клубов снижается в среднем на 2% в год, рассказала NEWS.ru президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), руководитель международной̆ сети фитнес-клубов Ольга Киселева. По ее словам, сейчас она составляет около 14% по чистой прибыли. Тем не менее, уточнила она, вопрос о закрытии тренажерных залов ставить пока рано.

Из года в год сильно уменьшается маржинальность, то есть прибыльность фитнес-клубов. По опросным данным, она падает на 2% в год. Сейчас она в районе 14% по чистой прибыли. Конечно, мы будем держаться до последнего. Даже 2% — все-таки прибыль. Тем не менее, есть такая нехорошая тенденция, — сообщила Киселева.

Она добавила, что фитнес-клуб — это бизнес, сильно связанный с человеческим фактором, где многое зависит от инвесторов. Тем не менее, отметила глава АОФИ, «тренажерки» не могут работать в минус.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что россияне стали больше тратить на фитнес в 2025 году, а объем рынка спортивной отрасли увеличился почти на 2,5 млрд рублей по сравнению с показателями 2024 года. По ее словам, рост продаж клубных карт и посещаемости фитнес-клубов свидетельствует об укреплении отрасли.

спорт
фитнес
бизнес
деньги
фитнес-клубы
Ирина Ковган
И. Ковган
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дело Долиной в базе активных взысканий приставов больше не числится
Стало известно о страхе Европы перед переговорным «бумерангом» от России
США захватили очередной танкер в Карибском море
Вытащил из машины и начал бить: бандиты чуть не убили двух братьев в Москве
Стало известно, почему в ближайшее время фитнес-клубы могут закрыться
В РФПИ охарактеризовали двусторонние переговоры с США
Франция пояснила, зачем направила военных в Гренландию
«Стабильности нет»: Трамп отказался от участия в саммите G7 в Париже
В Азии пропала модель OnlyFans из Белоруссии
США не будут долго держать военных в одной из ближневосточных стран
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 января 2026 года
«Безысходность и злость»: разведку США удручает СВО на Украине
Российские силы за три часа лишили крыльев 53 украинских дрона
Приметы 21 января — Емельян Перезимник: небылицы и посиделки
Поругались из-за женщины: почему сын Бекхэма открестился от звездного отца
Белгородский политик погиб в результате атаки ВСУ
Атака ВСУ на Новую Адыгею: пострадавшие, попадание в дом, что известно
Дрон ВСУ врезался в жилой дом в южном российском регионе
Джигана и Самойлову заметили вместе на отдыхе в Дубае
В Киеве из-за отсутствия света закрываются рестораны известной сети питания
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.