Стало известно, почему Шамсутдинова не возьмут в ЧВК «Вагнер» Эксперт Норин: Шамсутдинова не возьмут в ЧВК «Вагнер», потому что там не нужны социопаты

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Рамиль Шамсутдинов

Осужденного за убийство сослуживцев Рамиля Шамсутдинова не возьмут служить в ЧВК «Вагнер», поскольку у компании хорошо организован отбор и ей не нужны «маньяки и социопаты», заявил военный эксперт Евгений Норин в разговоре с NEWS.ru. Он добавил, что вагнеровцам требуются бойцы, из-за чего они могут закрыть глаза на «какие-то не самые привлекательные черты», но не на убийство сослуживцев.

Естественно никто его туда не возьмет. Зачем он там нужен? У вагнеровцев неплохо организован отбор. Там нужны солдаты, но это не значит, что нужны маньяки и социопаты. Кто и зачем возьмет в воинскую часть человека, который сидит за убийство сослуживцев? — возмутился Норин.

По словам эксперта, в ЧВК нет ситуации, что «никто не идет», а значит, и не нужно собирать всех подряд.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что Шамсутдинов попросился присоединиться к ЧВК «Вагнер» для участия в спецоперации на Украине. По информации канала, ему отказали, хотя другие заключенные отправились в зону боевых действий. Представители ЧВК, как сообщает Baza, заявили, что «народу уже и так много» и Шамсутдинов пока не нужен.

Шамсутдинова арестовали по подозрению в расстреле сослуживцев при сдаче караула в закрытом поселке Горный в Забайкальском крае 25 октября 2019 года. В результате ЧП погибли восемь человек, двое получили ранения. По данным стороны защиты, инцидент стал реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергался в отдаленной воинской части.

В тот день Шамсутдинов взял оружие и выстрелил в капитана. После этого другие военные легли на пол, но злоумышленник начал стрелять и по ним. После атаки стрелок пытался сбежать, однако его удалось задержать. На допросе военнослужащий заявил, что не жалеет о содеянном. Его приговорили к 24,5 годам колонии.