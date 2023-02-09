Стало известно о причинах страха перед стоматологами Психотерапевт Файнзильберг назвал страх перед стоматологами интуитивным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страх перед стоматологами, который возникает у людей, является интуитивным, объяснил психотерапевт Владимир Файнзильберг. Он рассказал в беседе с «Радио 1», что некоторые страхи возникают у людей из поколения в поколение и существуют давно, в том числе и тревога во время лечения зубов, несмотря на то что сейчас медицина продвинулась далеко вперед.

Речь идет об интуитивном страхе, который существует с давних времен, когда в стоматологии сверлили без наркоза и обезболивания, когда была жуткая болезненность, — пояснил специалист.

По словам Файнзильберга, тревогу вызывает то, что во время лечения рот открыт, человек лишается возможности выразить свои эмоции. Отсутствие возможности пожаловаться на неприятные ощущения может вызывать у человека физический и психологический дискомфорт.

Специалист отметил, что анестезия с каждым годом становится качественнее, а технические возможности позволяют подстраиваться под каждого пациента. По словам психотерапевта, необходимо перебороть страх и поддерживать здоровье зубов, посещая стоматологов.

Стоматолог Григорий Кулясов ранее объяснил, что головные боли могут быть вызваны неправильным прикусом. Это связано со смещением первого шейного позвонка, которое могут спровоцировать даже малейшие изменения положения зубов и их размеров.