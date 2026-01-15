Стало известно о внезапной смерти отца Тесака

Отец скандально известного блогера Максима Марцинкевича (Тесак) скончался в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, Сергею Марцинкевичу было 62 года. Причиной смерти, предварительно, стала острая сердечная недостаточность.

Отмечается, что Марцинкевич-старший умер во сне в своей квартире на Рублевке. Сам Тесак скончался в 2020 году в челябинском СИЗО в возрасте 36 лет. Согласно сведениям Telegram-канала «112», отец Марцинкевича безуспешно пытался добиться реабилитации сына.

В августе 2014 года суд приговорил Тесака к пяти годам лишения свободы за разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, однако уже в ноябре срок сократили до двух лет и 10 месяцев. В конце декабря 2018 года суд назначил блогеру 10 лет колонии по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Позднее ему смягчили приговор, сняв обвинение в возбуждении ненависти либо вражды.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Звенигороде нашли тело бывшего защитника ЦСКА Адамса Лайонела. По сведениям канала, футболист выпал из окна квартиры. Как отмечает SHOT, спортсмен умер до приезда скорой.