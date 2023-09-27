Стало известно о предпочтении россиян в выборе вина «Ведомости»: россияне стали чаще выбирать белое вино

Фото: NEWS.ru

В России впервые продажи белого вина обогнали красное. По словам крупных импортеров и дистрибьюторов, такая тенденция наблюдается по всему миру, передают «Ведомости».

Впервые в стране доля продаж белого вина к концу лета 2023 года превысила 50% от общего объема. При этом интерес к этому напитку рос постепенно в течение последних четырех лет. В настоящее время они почти сравнялись с продажами красных вин.

Ранее результаты исследования, проведенного Роскачеством, показали, что подавляющее большинство жителей России предпочитают красное вино. На эти напитки приходится не менее 60% от общего числа продаж российского вина. Как утверждают эксперты, первые строчки в рейтингах занимает каберне совиньон. В категории белых вин первые места занимают совиньон блан, рислинг, а также ароматические сорта винограда.

Единственным исключением стал Краснодарский край, где виноделы специально формируют крупные массивы виноградников особенно востребованных красных сортов. Аналитики также отмечают растущую популярность редких автохтонных сортов винограда, которые называют достоянием российского виноделия.