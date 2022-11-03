Стало известно о положительной динамике в состоянии Анатолия Карпова Гроссмейстер Карякин сообщил о положительной динамике в состоянии Анатолия Карпова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии бывшего чемпиона мира по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова, сообщил ТАСС гроссмейстер Сергей Карякин. По его словам, об этом сообщили родственники шахматиста.

Ситуация неприятная, все случилось совершенно неожиданно, но врачи говорят, что [у Карпова] положительная динамика и все будет хорошо, — рассказал Карякин.

Ранее бизнесмен Андрей Ковалев сообщил, что на чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова напали на выходе из Госдумы. В своем Telegram-канале он написал, что гроссмейстера госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже предприниматель уточнил, что врачи ввели Карпова в состояние искусственной комы. При этом дочь шахматиста Софья в разговоре с Mash рассказала о том, что ее отец получил травму в результате падения, на него никто не нападал.

Позже телеканал РЕН ТВ сообщил, что Карпова госпитализировали из-за того, что он «неудачно упал» на выходе из здания Госдумы. Собеседник телеканала уточнил, что депутата обнаружили без сознания. После его отправили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у шахматиста перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму. Жена гроссмейстера Наталья Буланова предположила, что ее супруга выпишут из больницы к концу недели.