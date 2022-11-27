Стало известно о десятках жертв конго-крымской лихорадки в России Роспотребнадзор: в России выявили 59 случаев конго-крымской лихорадки за год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России за 2022 год выявлено 59 случаев заболевания конго-крымской лихорадкой, заявила в беседе с ТАСС замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, в прошлом году таких случаев было зарегистрировано 49. Она подчеркнула, что заболевание возникает после укуса клещей рода Hyalomma. До этого озабоченность из-за возможного распространения болезни выразили в Минздраве Южной Осетии.

Крымская геморрагическая лихорадка в широтах ниже 50-й параллели северной широты — явление неудивительное. <...> Заболевание является эндемичным для южных регионов России. В прошлом году, например, зарегистрировано 49 случаев инфекции, в этом году известно о 59, — рассказала Пшеничная.

По ее словам, никакой экстраординарной ситуации в Южной Осетии нет, все находится под контролем Роспотребнадзора.

Ранее в пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что российские специалисты обнаружили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки, он распространяется в южных регионах РФ. Там отметили, что вирус может передаваться при контакте с кровью или выделениями человека.

Как рассказали во Всемирной организации здравоохранения, чаще всего этот вирус передается человеку через клещей или от домашнего скота. Он довольно широко распространен в некоторых африканских странах, встречается инфекция также на Балканах, на Ближнем Востоке и частично в Азии. Теперь же новый штамм вируса обнаружили в южной части России, отметили в университете.