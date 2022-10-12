Стало известно, на кого работал организатор взрыва на Крымском мосту Экс-депутат Рады Кива: организатор теракта на Крымском мосту работает на спецслужбы США

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости

Организатор взрыва на Крымском мосту, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, работает на спецслужбы США, сообщил в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Он добавил, что Буданов еще в 2016 году командовал и лично участвовал в диверсионной операции в Крыму.

Кирилл Буданов, начальник ГУР МО Украины, являясь ставленником Вашингтона, давно работает на американские спецслужбы и свой авторитет заработал перед ними еще в 2016 году, когда командовал и лично участвовал в диверсионной операции в Крыму... За эту операцию бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко наградил Буданова орденом «За мужество», — написал Кива.

Ранее ФСБ сообщила, что взрывное устройство, сработавшее на мосту, было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и в начале августа отправлено из Одессы в болгарский город Русе, после его переправили в грузинский порт Поти, а оттуда в Армению и Армавир.

К организации переправки груза были привлечены граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, Владимир Злоба, а также граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян.