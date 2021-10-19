Финансист рассказала, на какие товары цены не вырастут в ближайшее время

Цены на яблоки, строительные материалы и туристические услуги не вырастут в России из-за повышенного предложения или низкого спроса. Об этом агентству ПРАЙМ сказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова. Вместе с тем она рассказала о повышении цены на гаджеты и электронику.

Из-за высокого урожая цены на оказавшиеся в соответствующем списке яблоки будут снижены.

Высокий урожай способствует снижению цен на них в последнее время и обеспечит более низкие темпы роста цен в оставшиеся месяцы года, — сказала Долгова.

Комментируя рост цен на строительные материалы, эксперт отметила, что у многих производителей накопились большие остатки нераспроданных товаров из-за высоких цен.

Также Долгова связала снижение цен на услуги гостиниц, санаториев и пансионатов с окончанием сезона отпусков. По её прогнозу, они снова пойдут вверх ближе к новогодним праздникам.

При этом на гаджеты цены продолжат расти из-за сокращения объёмов выпуска.

Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что цены на продукты «неудержимо рвутся вверх». Он отметил подорожание картофеля и других овощей, а также подсолнечного масла. По его словам, кабмин готовит необходимые меры для стабилизации цен на продукты, однако без масштабных изменений остановить рост не получится — продовольствие будет только дорожать, заверил политик.