https://static.news.ru/photo/6bc94742-2b7f-11ea-9950-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Более трети россиян (35,7%) в целях сокращения расходов не станут отмечать Новый год. При этом лишь 13,4% жителей страны не собираются в праздник ни в чём себе отказывать.

Таковы результаты исследования сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер», сообщает РИА Новости.

Среди тех, кто будет отмечать наступление 2020 года, намерены уменьшить свои расходы за счёт подарков родным и близким (10,6% респондентов), за счёт отказа от покупки ёлки (10,1%) и за счёт отказа от участия в развлекательных мероприятиях (9,2%).

Меньше всего россияне хотят сэкономить на поездках к родственникам и друзьям (2,7% респондентов), а также на украшении дома (2,3%).

Исследование проводилось с 13 по 27 декабря через соцсети среди совершеннолетних граждан из различных субъектов РФ. Всего в нём участвовало более 1 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители российских туроператоров рассказали, какие направления организованные туристы выбирают для поездок на Новый год. При выборе туров большинство россиян остановились на Сочи и Великом Устюге. Пакеты в основном покупают компании друзей и семьи с детьми. Самостоятельные туристы предпочли на Новый год полететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар.