https://static.news.ru/photo/4bf33446-2b11-11ea-96d8-fa163e074e61_660.jpg Великий Устюг Фото: Global Look Press

Представители российских туроператоров рассказали, какие направления организованные туристы выбирают для поездок на Новый год. Также в сервисе продажи авиабилетов назвали популярные маршруты самостоятельных путешественников.

При выборе туров большинство россиян остановились на Сочи и Великом Устюге, передаёт «Интерфакс».

Сейчас мы не наблюдаем серьёзного увеличения продаж, поскольку все бронирования на новогодние праздники закрывались ещё летом, — отметил сотрудник туристической компании.

Он добавил, что пакеты в основном покупают компании друзей и семьи с детьми.

Самостоятельные туристы предпочли на Новый год полететь в Москву. Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар. При этом спрос на бронирование рейсов по сравнению с прошлым годом вырос в два раза.

Ранее NEWS.ru писал, что туроператоры составили рейтинги самых дорогих путешествий, которые приобрели россияне на Новый год. Почти в 8,5 миллиона рублей обошёлся 14-дневный отдых на двоих в пятизвёздочном отеле на Мальдивах по системе «всё включено». Вторую строчку занял тайский остров Пхукет — за пятизвёздочный отель двое российских туристов заплатили 5,2 миллиона рублей. Тройку замкнули ОАЭ — двое взрослых и трое детей слетают в Абу-Даби из Москвы бизнес-классом и проведут в шикарном отеле две недели за 3,3 миллиона рублей.