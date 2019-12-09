https://static.news.ru/photo/b2796cb6-19e2-11ea-9fad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Туроператоры составили рейтинги самых дорогих туров, которые приобрели россияне на Новый год.

Почти в 8,5 миллиона рублей обошёлся 14-дневный отдых на двоих в пятизвёздочном отеле на Мальдивах по системе «всё включено». Вторую строчку занял тайский остров Пхукет — за пятизвёздочный отель двое российских туристов заплатили 5,2 миллиона рублей. Тройку замкнули ОАЭ — двое взрослых и трое детей слетают в Абу-Даби из Москвы бизнес-классом и проведут в шикарном отеле две недели за 3,3 миллиона рублей, передаёт РИА Новости.

Около 2,6 миллиона рублей заплатила семья из четырёх человек за проживание в отеле на Маврикии. На пятом месте — остров Бали, стоимость тура составила 2,1 миллиона рублей.

Похоже выглядит рейтинг самых дорогих туров и у другого оператора. На первом месте — Мальдивы: девять дней с перелётом в бизнес-классе пятерым путешественникам стоил свыше 3,2 миллиона рублей. Вторую и третью строчки занимают ОАЭ (2,7 миллиона рублей за пятерых) и Мексика (2,2 миллиона рублей за троих). На пятом месте — Пхукет, за отдых на котором семеро взрослых путешественников отдали 2,1 миллиона рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты сервиса бронирования авиабилетов рассказали о самых дорогих билетах на новогодние праздники. Как проанализировали в «Туту.ру», самыми дорогими заказами на текущий момент оказались билеты из Петербурга в Дубай. Так, семейной паре с тремя детьми билеты в Дубай в обе стороны обошлись в 540 тысяч рублей. Второе место в списке занимает бронь по маршруту Москва — Самуи (Таиланд). За три билета туда-обратно семья с ребёнком-дошкольником заплатила 243 тысячи рублей. Ещё почти 200 тысяч стоил перелёт двум путешественницам из Москвы в столицу Шри-Ланки Коломбо. Более 130 тысяч рублей отдала за перелёт в бизнес-классе в Дубай и обратно туристка из Москвы.