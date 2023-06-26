Стало известно, можно ли собакам купаться в море Кинолог Голубев рассказал, что нельзя позволять делать собаке во время купания в море

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Собакам можно купаться в море, но хозяину следует внимательно следить за питомцем и соблюдать несколько правил, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Кинолог пояснил, что в первую очередь нельзя позволять животному далеко уплывать от берега и пить морскую воду. Стоит взять с собой питьевую воду и предлагать ее питомцу во время прогулки на пляже, сообщает «МК в Крыму».

Обязательно берите с собой питьевую воду, которую можно предложить питомцу. Для собак без шерсти потребуется солнцезащитный крем, чтобы уберечь кожу от ожогов, — уточнил кинолог.

По словам Голубева, собаке нельзя долго находиться под солнцем. В сильную жару лучше отказаться от похода на пляж вместе с питомцем: животное может получить ожоги лап из-за горячего песка. Кроме того, прежде чем брать с собой питомца, следует найти такую часть берегу, куда разрешен вход с животными.

Голубев ранее посоветовал не стричь собак в жаркую погоду. Он объяснил, что шерсть защищает питомца от воздействия прямых солнечных лучей и перегрева. Поэтому рекомендуется просто чаще вычесывать подшерсток. Кроме того, необходимо снизить физическую активность питомца и внимательно следить за состоянием собаки.