Кинолог объяснил, можно ли стричь собак в жару Кинолог Голубев посоветовал не стричь собак в жаркую погоду

Фото: shutterstock.com

В жаркую погоду не стоит стричь собаку и тем более брить налысо, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» он объяснил, что шерсть защищает питомца от воздействия прямых солнечных лучей и перегрева. Поэтому рекомендуется просто чаще вычесывать подшерсток.

Нельзя брить собаку наголо или делать короткую стрижку, так как в этом случае вы подвергните собаку риску получить ожоги или тепловой удар. В жару достаточно вычесывать подшерсток почаще и смачивать лапы и нос прохладной водой, — уточнил кинолог.

По словам Голубева, у питомца в жаркую погоду всегда должен быть доступ к свежей воде. Несъеденный корм, особенно свежее мясо и консервы, лучше сразу выкидывать: из-за солнца еда может испортиться, что приведет к расстройству ЖКТ у собаки. Также можно плотно зашторивать окна — это позволит избежать попадания в комнату прямых солнечных лучей. Важно обеспечить питомцу доступ к свежему воздуху.

Кинолог рекомендует пересмотреть график прогулок, сместив их на поздний вечер или ранее утро. При отсутствии такой возможности нужно гулять с питомцем в тени. Лучше всего выбирать для этого парки, чтобы собака не ходила по горячему асфальту. Голубев советует исключить физические упражнения и внимательно наблюдать за самочувствием активных животных.

Каждая собака индивидуальна: кто-то легко переносит жаркую погоду, а кто-то будет плохо себя чувствовать даже при температуре 20-25 градусов. Собаководу следует ориентироваться на состояние здоровья животного, а также на его самочувствие. Если собака бодрая и полна сил, не нужно ограничивать ее в движении, — заключил специалист.

Голубев ранее посоветовал начинающим собаководом присмотреться к небольшим породам собак, которые отличаются умеренной активностью и дружелюбным характером. Он порекомендовал не выбирать себе в компаньоны собак, за которыми требуется сложный уход, чтобы случайно не навредить животному.