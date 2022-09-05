Стало известно, можно ли избавиться от гипертонии без таблеток Кардиолог Гаглошвили: в лечении гипертонии здоровый образ жизни важнее лекарств

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От гипертонии возможно избавиться без приема таблеток от давления, нужно просто изменить свои привычки и вести здоровый образ жизни, заявил врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили. По его словам, жир является источником гормонов, которые влияют на риск возникновения артериальной гипертензии. Иногда чтобы нормализовать давление, нужно просто сбросить лишний вес, объяснил врач «Газете.Ru».

Образ жизни имеет колоссальное значение в лечении гипертонии. <...> Жир — это источник множества гормонов, которые влияют как на риск возникновения гипертонии, так и на эффективность лечения. Не редкость, когда человек худеет на 30 килограммов и потребность в препаратах исчезает совсем, — отметил специалист.

Гаглошвили подчеркнул, что полностью отказываться от таблеток все же нельзя. Однако неправильно думать, что кроме приема препаратов больше ничего делать не нужно. Кардиолог подметил, что прогноз заболевания в большей степени зависит от образа жизни.

Врач-терапевт Татьяна Романенко ранее сообщила, что при повышенном давлении противопоказаны алкоголь, курение, злоупотребление гипотензивными препаратами, а также игнорирование своего состояния. По ее словам, людям с гипертонией нельзя терять время, надеясь, что давление снизится само по себе.