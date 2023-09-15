Володин организовал опрос о запрете проката электросамокатов в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти каждый второй россиянин выступает за полный запрет проката электросамокатов в городах страны, о чем свидетельствуют результаты голосования, организованного на Telegram-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина. По состоянию на 18:00, этот вариант поддержали 49% пользователей.

Парламентарий напомнил, что прежде уже обсуждалась проблема увеличения количества ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В связи с этим он предложил подписчикам проголосовать за один из вариантов мер по урегулированию ситуации.

Первый подразумевает ужесточение правил дорожного движения для водителей электросамокатов, включая штрафы и обязательное наличие водительского удостоверения. Его поддержал 41% пользователей. Второй вариант предполагает полный запрет проката электросамокатов по аналогии с европейскими странами. Он лидирует с отрывом в 8%. В то же время 10% считают, что ситуация не требует вмешательства. В голосовании, согласно текущей статистике, приняли участие более 147 тысяч человек.

Ранее в Госдуме также предложили ввести налог на электросамокаты. По словам депутата Александра Якубовского, полученные средства можно было бы направить на улучшение инфраструктуры и оборудование велодорожек. Он также считает, что все подобные транспортные средства должны иметь номера и регистрироваться в ГИБДД.