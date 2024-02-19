Стало известно, кто командовал российскими войсками в битве за Авдеевку MK.RU: войсками России в боях за Авдеевку командовал генерал-полковник Мордвичев

Фото: МО РФ

Андрей Мордвичев и Сергей Шойгу

MK.RU сообщает, что войсками российской армии в боях за Авдеевку командовал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Издание обратило на это внимание, после того как глава государства Владимир Путин направил командующему группировкой «Центр» поздравительную телеграмму по случаю взятия под контроль города.

MK.RU сообщает, что в состав группировки «Центр», занимавшейся взятием Авдеевки, входили 30-я отдельная мотострелковая бригада, 35-я отдельная мотострелковая бригада, 55-я отдельная мотострелковая бригада (горная), а также другие воинские части и соединения. Российский лидер объявил им благодарность.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал Путина о взятии населенного пункта Авдеевка, расположенного на территории ДНР, под полный контроль российских вооруженных сил. По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра. При этом потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток, согласно информации министерства, составили более 1500 человек. В ведомстве пояснили, что продвижение российских войск не предавалось огласке до полного взятия города под контроль РФ.

После доклада Шойгу о взятии Авдеевки под контроль президент поздравил российских военных с успехом. Путин назвал случившееся «важной победой». Российский лидер объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку, а также почтил память и славу бойцов, погибших в ходе СВО.