Стало известно, кто из россиян не сможет докупить пенсионные баллы Доцент РЭУ Иванова-Швец: нельзя докупить пенсионные баллы после начисления пенсии

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Для получения пенсии россиянам следует соблюсти несколько условий. При этом в некоторых случаях граждане могут докупить недостающие стаж и баллы, но такая опция доступна не всем. Об этом предупредила в беседе с агентством ПРАЙМ доцент кафедры ТПП РФ " Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, докупить что-либо не представляется возможным, если пенсия уже начислена или человек добился ее максимального значения.

Эксперт также напомнила, что выплаты по старости положены в случае достижения человеком пенсионного возраста, при определенном трудовом стаже и нужно количестве пенсионных коэффициентов. В случае нехватки стажа или коэффициента существует возможность «доработать» до нужны показателей или получить социальную пенсию через пять лет.

Также стаж и пенсионные баллы можно «докупить». В данной ситуации гражданину следует обратиться лично с заявлением в Пенсионный фонд России. При этом докупить можно не более половины страхового стажа.

Ранее юрист Оксана Красовская предупредила, что в случае переезда в другой регион, российские пенсионеры рискуют лишиться ряда льгот и доплат. По ее словам, в первую очередь это касается ветеранов труда регионального значения.

Также сообщалось, что соотношение между среднемесячным размером страховой пенсии неработающих пенсионеров и среднемесячной номинальной зарплатой в экономике в 2025 году опустится ниже 30%. При этом в 2018 году Россия ратифицировала конвенцию Международной организации труда, согласно которой пенсия по старости должна составлять не менее 40% утраченного заработка.