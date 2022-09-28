Стало известно, кому запретят выдавать загранпаспорта в период мобилизации «Объясняем.рф»: мобилизованным будет отказано в выдаче загранпаспортов

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Выдача заграничных паспортов в период мобилизации будет запрещена для граждан, находящихся на военной службе, и получивших повестку в военкомат, сообщает портал «Объясняем.рф». Речь идет как о мобилизованных, так и о срочниках. Других россиян эти ограничения не коснутся.

В связи с частичной мобилизацией выдача заграничных паспортов РФ ограничиваться не будет. В то же время, если гражданин уже призван на военную службу или получил повестку (по мобилизации или по призыву), ему будет отказано в выдаче заграничного паспорта, — говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданину, которому будет отказано в выдаче загранпаспорта, должно прийти уведомление с причиной такого решения и сроками действия запрета на выдачу загранпаспорта.

Ранее консульский департамент МИД РФ сообщил о возобновлении приема документов на оформление загранпаспорта нового поколения сроком действия 10 лет. Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, ранее возникшие технические сложности преодолены.

Российские посольства в ряде стран с 26 августа приостановили прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов с электронным носителем информации на десятилетний срок, объяснив это техническими причинами. Уточнялось, что выдачу загранпаспортов приостанавливают на неопределенный срок посольства РФ в Азербайджане, Германии, Латвии, Турции, Швеции и Эстонии. Также сообщалось, что для оформления паспорта без электрочипа сроком на пять лет нет никаких препятствий.