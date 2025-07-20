Стало известно, кому закрыт путь в IT-сферу Программист Васильев: конкуренция и рутина могут помешать устроиться в IT-сферу

Сфера информационных технологий манит высокими зарплатами, но путь в нее стал не так прост, сообщил «Газете.Ru» директор IT-колледжа Хекслет Антон Васильев. Он предупредил, что сегодня IT подходит не всем из-за возросшей конкуренции и высоких требований.

По его словам, главной трудностью является высокий порог входа. Коротких курсов уже недостаточно. Крупные компании требуют фундаментального образования (вуз/колледж) и опыта на реальных проектах. Конкуренция на джуниор-позиции огромна, предпочтение — молодым специалистам до 25 лет.

Помимо этого следует учитывать необходимость постоянного роста, добавил эксперт. ИТ развивается стремительно, поэтому без готовности учиться и развиваться в условиях жесткой конкуренции не выжить.

Деньги — плохой мотиватор. Успеха добьется только тот, кто искренне интересуется технологиями, продолжил Василев. Сложные и уникальные задачи требуют усидчивости и настоящей увлеченности. При этом рутина неизбежна, даже в творческой сфере много монотонной работы, особенно на старте карьеры.

Трудно будет и тем, кто в принципе не интересуется технологиями и идет в IT исключительно из-за денег. Естественный интерес всегда будет главным мотиватором к карьерному росту сотрудника в любом из IT-направлений <…> практически на любой позиции в IT-компании необходимо разбираться в технических аспектах работы, — подчеркнул эксперт.

Ранее директор академии WorldSkills Россия Светлана Крайчинская заявила, что россияне предпенсионного возраста предпочитают учиться на программистов. По ее словам, некоторым гражданам, чтобы восполнить пробел, приходится обучаться практически с нуля.