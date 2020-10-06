Стало известно, когда водителям начнут выдавать электронные ПТС

https://static.news.ru/photo/10e0cf8e-07e4-11eb-876b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водители перестанут получать бумажные ПТС с 1 ноября — вся история автомобиля будет храниться в электронных документах. Данное нововведение оценил автоэксперт Михаил Ерцев.

По его словам, введение электронного ПТС можно только приветствовать, ведь бумажный носитель не отражает реальную историю автомобиля. Тем не менее пока реализация идеи далека от изначальной задумки.

Информация о страховых случаях, количестве собственников и их типе, наличии залогов и ограничений по-прежнему будут храниться в сторонних базах, — отметил Ерцев, слова которого приводит телеканал«360».

Примечательно, что автовладельцы смогут продолжить пользоваться бумажными ПТС. Электронный документ будет оформлен для тех, кто приобрёл новую, произведённую в России машину или ввёз автомобиль из другой страны.

Ранее NEWS.ru писал, что штрафы за парковку на газонах и проезд по ним могут ввести в России. Сумма взыскания, согласно проекту статьи 16.9 КоАП, может составить от полутора до трёх тысяч рублей.

Норма предусматривает наказание для водителей за проезд или парковку не только на газонах и цветниках, но и иных территориях, занятых зелёными насаждениями, а также на детских игровых площадках, площадках отдыха и спортивно-игровых комплексов. Исключение сделано только для автомобилей, задействованных в работах по благоустройству.