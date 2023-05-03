Стало известно когда в аптеки поступит препарат от COVID-19 ФМБА: препарат от COVID «Мир 19» появится в аптеках к концу мая

Фото: pixabay.com

Препарат для лечения COVID-19 «Мир 19» появится в российских аптеках к концу мая. Он разработан Федеральным медико-биологическим агентством и будет эффективен в том числе против варианта коронавируса «арктур». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы ФМБА.

В досье на препарат «Мир 19» были внесены изменения в части условий отпуска, а именно появилась возможность отпуска препарата по рецепту врача, то есть было разрешено применение препарата «Мир 19» при амбулаторном лечении пациента. Препарат появится в ряде аптек уже к концу мая этого года, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новый подштамм «арктур» не окажет влияния на эффективность препарата, поскольку его действие направлено на высококонсервативный участок гена коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый штамм коронавируса «арктур» оказался самым заразным из тех, что появлялись на территории России. Она отметила, что число случаев заражения коронавирусом постепенно начинает снижаться только сейчас, а наиболее действенными способами защиты остаются меры личной гигиены.

В свою очередь врач Владимир Зайцев рассказал, что новый штамм коронавирусной инфекции «арктур» легко перепутать с синуситом или ОРВИ из-за его симптоматики. Основной дискомфорт болезни теперь приходится на слизистую носоглотки, заднюю стенку носа и миндалины.