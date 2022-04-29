Стало известно, какой погоды ждать в Москве на майские праздники

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В первую половину майских праздников в столице не ожидается осадков, но будет прохладно, сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков «Москве 24». Температура воздуха будет ниже нормы с 1 по 4 мая, отметил он.

Температура ночью составит от минус 1 до плюс 1 градуса. Днём 1 мая будет хороший день, переменная облачность, без осадков, ветер — западный. Температура поднимется до плюс 10-12 градусов, — сказал Цыганков.

2 мая будет теплее: до плюс 14 градусов днём и до плюс 4 ночью, а также переменная облачность без осадков. 3 мая ожидается очередной циклон, из-за него облачная погода, небольшие дожди и до плюс 16 днём.

4 мая также облачно и дождь, днём до плюс 12.

Ранее NEWS.ru рассказал, где в столице можно отдохнуть и бесплатно пожарить мясо на природе. Отмечается, что важно помнить о правилах пожарной безопасности, которые были утверждены правительством РФ в 2020 году.

В свою очередь гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев попросил россиян отказаться от одноразовой пластиковой посуды на майские праздники и воспользоваться многоразовой альтернативой. Многие элементы одноразовой посуды практически невозможно переработать, объяснил он.